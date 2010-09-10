Кухня

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Кухня

Сообщение Хойя » Сегодня, 12:27

Девочки, а поделитесь - где вы кухни покупали? А то я прямо вообще в растерянности. Хочу ремонт сделать, но никак не могу кухню подобрать. Такие все скучные в продаже. И низкого качестве. А я хочу классическую светлую кухню из дерева. И где такую искать?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Кухня

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 12:50

Боюсь, что это не так просто. Мебель из массива ведь довольно дорогая, поэтому ее и производят меньше - не каждый может такое себе позволить. Вот и штампуют что попроще и подешевле?
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Кухня

Сообщение Пантерка » Сегодня, 13:20

Да это понятно, что дешевая мебель проста в производстве, вот и получается, что ее и выпускают больше всего. А если хотите действительно качественное что-то найти, тем более из массива дерева, то вам надо изучить ассортимент зарубежных мебельных фабрик. В Италии, например, очень красивые светлые кухни делают: http://mebel-toros.ru/cvet/svetlie-kuhni/
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Кухня

Сообщение Holly » Сегодня, 13:46

Я тоже ремонт делать собираюсь и кухню новую покупать, так изучаю старательно, что сейчас в моде. И правда эко-стиль, а значит массив дерева сейчас на пике моды. Тоже буду что-то такое брать
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