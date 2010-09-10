Кино про приключения

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Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Кино про приключения

Сообщение Сплинтер » 07 май 2020, 19:03

Всем привет, меня конкретно интересуют фильмы, которые именно про какие-нибудь приключения. Не знаю на сколько это реально, но тем не менее, очень надеюсь, что есть ещё хоть маленькая, но вероятность, что моно найти такие фильмы в бесплатном доступе. Кто знает ответьте...
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ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Re: Кино про приключения

Сообщение ЯВиферон » 08 май 2020, 13:57

Добрый день, я смотрю я видимо не один такой ищу постоянно и причём только принципиально на бесплатном доступе, не охота мне как-то платить за просмотр фильма, я только могу понять в кинотеатр сходить, но не более.
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Аскольд
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 14:19

Re: Кино про приключения

Сообщение Аскольд » Сегодня, 00:19

Ой я так и вообще такие фильмы не смотрю, честно сказать не особо люблю данный тип жанра, по мне куда интереснее смотреть фэнтэзи или с юмором какие-нибудь старые комедии, как говорится на вкус и цвет товарищей нет.
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