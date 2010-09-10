Коньяк

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Коньяк

Сообщение Хойя » Сегодня, 12:16

Добрый день. Слушайте, а нужен кому-то хороший коньяк? Не дорого. Ну мало ли, может торжество какое-то намечается или еще что.. А то у нас осталось несколько бутылок после свадьбы. Вот и не знаю куда его девать. Мы не пьем с мужем оба
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