Коньяк

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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Коньяк

Сообщение Хойя » Сегодня, 12:16

Добрый день. Слушайте, а нужен кому-то хороший коньяк? Не дорого. Ну мало ли, может торжество какое-то намечается или еще что.. А то у нас осталось несколько бутылок после свадьбы. Вот и не знаю куда его девать. Мы не пьем с мужем оба
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Коньяк

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 16:01

Ну тоже мне - нашли проблему! Куда коньяк деть)) Мне кажется, что я бы вообще не переживала на этот счет. Пусть стоит - он ведь не портится. Мало ли куда пригодиться еще
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Коньяк

Сообщение Пантерка » Сегодня, 16:28

Так оно, конечно, но с другой стороны - зачем он будет стоять дома у непьющих людей? Ждать повода, когда можно будет кого-то им угостить? Ерунда какая-то. Я бы на месте автора просто продала. Это и правда самый простой вариант от него избавиться, да еще и деньги вернуть. Тем более, что продать алкоголь очень просто - для этого скупка есть: https://totalstok.ru/
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Коньяк

Сообщение Holly » Сегодня, 16:57

Можете у коллег или знакомых спросить. Может у кого-то и правда намечается большое торжество и у вас захотят ваш коньяк купить. Если цену чуть снизите против магазинной, то возьмут, думаю
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