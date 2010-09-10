Коньяк
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Коньяк
Добрый день. Слушайте, а нужен кому-то хороший коньяк? Не дорого. Ну мало ли, может торжество какое-то намечается или еще что.. А то у нас осталось несколько бутылок после свадьбы. Вот и не знаю куда его девать. Мы не пьем с мужем оба
Re: Коньяк
Ну тоже мне - нашли проблему! Куда коньяк деть)) Мне кажется, что я бы вообще не переживала на этот счет. Пусть стоит - он ведь не портится. Мало ли куда пригодиться еще
Re: Коньяк
Так оно, конечно, но с другой стороны - зачем он будет стоять дома у непьющих людей? Ждать повода, когда можно будет кого-то им угостить? Ерунда какая-то. Я бы на месте автора просто продала. Это и правда самый простой вариант от него избавиться, да еще и деньги вернуть. Тем более, что продать алкоголь очень просто - для этого скупка есть: https://totalstok.ru/
Re: Коньяк
Можете у коллег или знакомых спросить. Может у кого-то и правда намечается большое торжество и у вас захотят ваш коньяк купить. Если цену чуть снизите против магазинной, то возьмут, думаю
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