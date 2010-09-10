Спутник смотреть онлайн (HD) 2020 SlFO
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Спутник смотреть онлайн (HD) 2020 SlFO
Спутник 2020 смотреть онлайн в качестве HD+720
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СССР, 1983 год. Советский космонавт-герой Владимир Вешняков привозит на землю инопланетное существо... в собственном теле. В секретной лаборатории закрытого режимного города нейрофизиолог Татьяна Климова пытается спасти космонавта от чудовища, обнаруживая, что испытывает к своему пациенту куда больше, чем профессиональный интерес.
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СССР, 1983 год. Советский космонавт-герой Владимир Вешняков привозит на землю инопланетное существо... в собственном теле. В секретной лаборатории закрытого режимного города нейрофизиолог Татьяна Климова пытается спасти космонавта от чудовища, обнаруживая, что испытывает к своему пациенту куда больше, чем профессиональный интерес.
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