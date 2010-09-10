Тяговой аккумулятор

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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Тяговой аккумулятор

Сообщение Lionel » Сегодня, 15:17

Добрый день! У меня такой вопрос. Хочу на электрической тележке одной заменить аккумулятор тяговой. Какой посоветуете приобрести? Чтобы не очень дорогой был. Но хороший.
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