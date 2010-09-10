Тяговой аккумулятор

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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Тяговой аккумулятор

Сообщение Lionel » Вчера, 15:17

Добрый день! У меня такой вопрос. Хочу на электрической тележке одной заменить аккумулятор тяговой. Какой посоветуете приобрести? Чтобы не очень дорогой был. Но хороший.
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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Re: Тяговой аккумулятор

Сообщение Níell » Вчера, 20:57

Всем хочется купить и подешевле и не терять в качестве, но это не всегда возможно. Чаще всего придется чем-то жертвовать. Я бы советовал только не жертвовать качеством. В итоге вам все равно придется переплатить если купите более дешевый аналог. Посмотрите вот тяговые аккумуляторные батареи Tab https://www.e-akb.ru/akkumulyatory/tyag ... brands/tab Может быть они вас устроят.
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Тяговой аккумулятор

Сообщение Venik » Вчера, 21:07

Если хотите дешево поменять аккумулятор, то не новый покупайте, а восстанавливайте тот который у вас. Они после этой процедуры работают ничуть не меньше новых. И утилизировать не надо.
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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Тяговой аккумулятор

Сообщение Sotas » Вчера, 21:23

С утилизацией сейчас нет особых проблем. Старые АКБ можно и продать даже. Да новые аккумуляторы можно купить куда лучше на порядок и выгоднее. Новые же разрабатываются постоянно.
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