Тяговой аккумулятор
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Тяговой аккумулятор
Добрый день! У меня такой вопрос. Хочу на электрической тележке одной заменить аккумулятор тяговой. Какой посоветуете приобрести? Чтобы не очень дорогой был. Но хороший.
Re: Тяговой аккумулятор
Всем хочется купить и подешевле и не терять в качестве, но это не всегда возможно. Чаще всего придется чем-то жертвовать. Я бы советовал только не жертвовать качеством. В итоге вам все равно придется переплатить если купите более дешевый аналог. Посмотрите вот тяговые аккумуляторные батареи Tab https://www.e-akb.ru/akkumulyatory/tyag ... brands/tab Может быть они вас устроят.
Re: Тяговой аккумулятор
Если хотите дешево поменять аккумулятор, то не новый покупайте, а восстанавливайте тот который у вас. Они после этой процедуры работают ничуть не меньше новых. И утилизировать не надо.
Re: Тяговой аккумулятор
С утилизацией сейчас нет особых проблем. Старые АКБ можно и продать даже. Да новые аккумуляторы можно купить куда лучше на порядок и выгоднее. Новые же разрабатываются постоянно.
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