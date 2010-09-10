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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 59 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Крепкая броня смотреть онлайн (HD) 2020 t1i7 Цитата Сообщение compnecsyre » Сегодня, 17:35



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Подходит к концу обучение Василия в танковом училище, после которого молодой человек намерен тут же отправиться на фронт бить врага. Однако перед окончанием парень успевает влюбиться, что рождает в его сердце целую волну новых чувств, за которое он с еще большим энтузиазмом готов бороться с захватчиками, пришедших и разрушивших мирное существование обычных людей. Впереди его ждет отправка на фронт и самое крупное танковое сражение на Курской дуге, где у танкиста будет возможность показать вражеским завоевателям насколько крепкая броня у его танка и насколько огромно его желание вернуть мирное время в свою страну...









































































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