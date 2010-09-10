Удалить вмятины на двери
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Удалить вмятины на двери
Слегка въехали в правую переднюю дверь, вмятина диаметром около пяти сантиметров, каким образом её лучше устранить? На дроме многие предлагают использоваться услугой удаления вмятин без покраски, какие плюсы и минусы её использования? До этого никогда опыта с ней не имел, поэтому просьба объяснять простым языком.
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