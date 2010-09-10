Сообщение zevc » Сегодня, 14:01

Здравствуйте. Было бы неплохо найти нового поставщика колготок и чулок, чтобы заходить каждый месяц на сайт и оформлять заказ. Какую компанию посоветуете для сотрудничества? Буду вам благодарна за ответы и высказанные мнения.