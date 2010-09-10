Колготки

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Колготки

Сообщение zevc » Сегодня, 14:01

Здравствуйте. Было бы неплохо найти нового поставщика колготок и чулок, чтобы заходить каждый месяц на сайт и оформлять заказ. Какую компанию посоветуете для сотрудничества? Буду вам благодарна за ответы и высказанные мнения.
Вернуться к началу
klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Колготки

Сообщение klonik » Сегодня, 14:44

zevc писал(а):Здравствуйте. Было бы неплохо найти нового поставщика колготок и чулок, чтобы заходить каждый месяц на сайт и оформлять заказ. Какую компанию посоветуете для сотрудничества? Буду вам благодарна за ответы и высказанные мнения.

Всем привет. Я решила воспользоваться услугами интернет магазина, о котором нашла положительные отзывы. Это вполне логично – сначала просматриваешь как минимум несколько каталогов, сравниваешь условия сотрудничества, а потом только покупки совершаешь онлайн. На этой https://planetakolgot.com.ua/brendy/giulia/ странице можно купить колготки giulia в два раза дешевле, чем в обычных магазинах и поэтому, я решила отписаться и поделиться с вами ссылкой, которая точно будет полезна. Сразу можно выбрать из бюджетной ценовой категории модели, а потом уже только оформить свой заказ.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: staspavlov777 и 2 гостя