Аппарат СИпап
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- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Аппарат СИпап
Всем привет! Пару дней назад решил приобрести себе СиПАП аппарат, долго искал оптимальный вариант по приемлемой цене и в итоге остановился на https://www.oxyco.ru/terapiya_apnoe_sna/cpap_apparaty/ , помимо цены, у них так же есть широкий ассортимент данных качественных аппаратов. Покупал ли кто ещё где?
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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