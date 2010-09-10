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parma Гость RZN.info Сообщения: 30 Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25 Полотенцесушители Цитата Сообщение parma » Сегодня, 14:28 Мы себе брали полотенцесушитель в магазине PALADII. Тут в большем ассортименте продаются полотенчики и обогреватели https://paladii.ua/polotencesushiteli/designer-radiators/ . Заказали вот с таким дизайном. Кроме приятного внешнего вида он отлично справляется со своими задачами. Не понимаю, как раньше мы жили без полотенцесушителя) Вернуться к началу

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