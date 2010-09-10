Полотенцесушители
Сервисы, магазины, мойки, заправки, страховка и все, что централизованно продается за деньги
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Полотенцесушители
Мы себе брали полотенцесушитель в магазине PALADII. Тут в большем ассортименте продаются полотенчики и обогреватели https://paladii.ua/polotencesushiteli/designer-radiators/. Заказали вот с таким дизайном. Кроме приятного внешнего вида он отлично справляется со своими задачами. Не понимаю, как раньше мы жили без полотенцесушителя)
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость