Алкоголизм

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Алкоголизм

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 14:34

Уже сил нет от этих пьянок, одни нервы, хоть бери и уходи, но я знаю, что лучше не сделаю, надо спасать мужа. Куда можно отвести на лечение от запоя, может там психологи с ним умно побеседуют?!
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