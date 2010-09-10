Алкоголизм
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Алкоголизм
Уже сил нет от этих пьянок, одни нервы, хоть бери и уходи, но я знаю, что лучше не сделаю, надо спасать мужа. Куда можно отвести на лечение от запоя, может там психологи с ним умно побеседуют?!
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