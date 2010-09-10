Алкоголизм
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Алкоголизм
Уже сил нет от этих пьянок, одни нервы, хоть бери и уходи, но я знаю, что лучше не сделаю, надо спасать мужа. Куда можно отвести на лечение от запоя, может там психологи с ним умно побеседуют?!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 153
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Алкоголизм
Все так серьезно? Сам знаю как это мучиться от бодуна, лучше бахнуть 50 г и все как рукой снимает, вот так и втянулся в эту привычку. Лучше и правда с таким делом не затягивать и сразу обращаться в клиники, которые специализируются на лечение алкоголизма. Я был в такой и по собственной воле, это ЛКЦ Сана https://sananova.com.ua/service/vy-vedenie-iz-zapoya/ . Мне врачи подобрали метод кодирования, который дался легко, а вашему мужу назначат терапию для выведения из запоя. Не переживайте, там работают опытные психологи, они обязательно с ним проведут беседу. Можете узнать о лечение дополнительно по номеру телефонов (067) 95-244-95, (095) 86-994-32.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Медицина и здоровье»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей