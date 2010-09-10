Сообщение Яно4ка » Вчера, 14:34

Уже сил нет от этих пьянок, одни нервы, хоть бери и уходи, но я знаю, что лучше не сделаю, надо спасать мужа. Куда можно отвести на лечение от запоя, может там психологи с ним умно побеседуют?!