Алкоголизм

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Алкоголизм

Сообщение Яно4ка » Вчера, 14:34

Уже сил нет от этих пьянок, одни нервы, хоть бери и уходи, но я знаю, что лучше не сделаю, надо спасать мужа. Куда можно отвести на лечение от запоя, может там психологи с ним умно побеседуют?!
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Алкоголизм

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 20:05

Все так серьезно? Сам знаю как это мучиться от бодуна, лучше бахнуть 50 г и все как рукой снимает, вот так и втянулся в эту привычку. Лучше и правда с таким делом не затягивать и сразу обращаться в клиники, которые специализируются на лечение алкоголизма. Я был в такой и по собственной воле, это ЛКЦ Сана https://sananova.com.ua/service/vy-vedenie-iz-zapoya/ . Мне врачи подобрали метод кодирования, который дался легко, а вашему мужу назначат терапию для выведения из запоя. Не переживайте, там работают опытные психологи, они обязательно с ним проведут беседу. Можете узнать о лечение дополнительно по номеру телефонов (067) 95-244-95, (095) 86-994-32.
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Алкоголизм

Сообщение VasiLissa » Сегодня, 11:27

А может сразу закодировать, каждый раз вытягивать из запоя, это тоже не выход
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