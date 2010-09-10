Алкоголизм
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
6 сообщений • Страница 1 из 1
Алкоголизм
Уже сил нет от этих пьянок, одни нервы, хоть бери и уходи, но я знаю, что лучше не сделаю, надо спасать мужа. Куда можно отвести на лечение от запоя, может там психологи с ним умно побеседуют?!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 209
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Алкоголизм
Все так серьезно? Сам знаю как это мучиться от бодуна, лучше бахнуть 50 г и все как рукой снимает, вот так и втянулся в эту привычку. Лучше и правда с таким делом не затягивать и сразу обращаться в клиники, которые специализируются на лечение алкоголизма. Я был в такой и по собственной воле, это ЛКЦ Сана https://sananova.com.ua/service/vy-vedenie-iz-zapoya/ . Мне врачи подобрали метод кодирования, который дался легко, а вашему мужу назначат терапию для выведения из запоя. Не переживайте, там работают опытные психологи, они обязательно с ним проведут беседу. Можете узнать о лечение дополнительно по номеру телефонов (067) 95-244-95, (095) 86-994-32.
Re: Алкоголизм
А может сразу закодировать, каждый раз вытягивать из запоя, это тоже не выход
Re: Алкоголизм
Наркологический центр https://med-zahid.com.ua/uslugi/lechenie-alkogolizma/ окажет необходимую вам или вашим близким профессиональную помощь и поддержку. Лечение алкоголизма анонимное, вся информация о результатах обследования и реабилитации является строго конфиденциальной. Обращайтесь!
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: Алкоголизм
Яно4ка, ситуация знакомая я являюсь другом семьи и вот мужчина начал пить. Его жена просто уже опустила руки в поисках решения этой проблемы, постоянные ссоры, пьянки и драки просто доводили её до депрессии - на ней просто лица не было. Я решила помочь, так как видно, что какая бы сложная ситуация не была, но человек не хочет сдаваться и вот нашла очень хороший метод который работает на любой стадии алкоголизма - https://gettingclose.ru/algoritm-kak-brosit-pit-alkogol. Но при этом требуется от окружающих поддержка, без этого ничего не получиться и очень хорошая мотивация не помешает. Главное, что бы человек сам этого захотел.
Re: Алкоголизм
Пьянство - это потребление алкоголя в достаточно больших количествах за очень короткое время. Обычно оно описывается как употребление алкоголя, превышающее рекомендуемые уровни потребления спиртных напитков. Употребление слишком большого количества алкоголя может нанести вред здоровью. В нашей стране злоупотребление алкоголем составляет более 90% от общего потребления алкоголя молодыми людьми в возрасте до 21 года.
Пьянство может привести к нескольким рискам для здоровья – непосредственным и отдаленным. Эти риски для здоровья можно снизить, отказавшись от спиртного или снизив его потребление до минимума.
Вы можете вот тут почитать, а чем же так опасен алкоголь https://zen.yandex.ru/media/id/5e6bc3638c85f20d299de85a/chem-opasen-alkogol-5ebbbb84e157291672159a55.
Пьянство может привести к нескольким рискам для здоровья – непосредственным и отдаленным. Эти риски для здоровья можно снизить, отказавшись от спиртного или снизив его потребление до минимума.
Вы можете вот тут почитать, а чем же так опасен алкоголь https://zen.yandex.ru/media/id/5e6bc3638c85f20d299de85a/chem-opasen-alkogol-5ebbbb84e157291672159a55.
6 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Медицина и здоровье»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость