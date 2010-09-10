IP-телефония
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
IP-телефония
Подскажите ,сложно ли подключить такую сеть? Что для этого нужно?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 160
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: IP-телефония
Совершено просто и быстро ее подключить, вам просто нужно иметь виртуальные номера и бесперебойная сети интернета. Но, тут конечно без специалистов не обойтись, так как в зависимости от провайдера, могут возникать сбои, которые нужно оперативно устранять. Могу посоветовать вам ребят из компании Freezvon, вот они как раз могут предоставлять свои услуги для SIP телефонии в онлайн режиме. На сайте https://freezvon.ru/ можете ознакомиться со всей информацией о них, а также оформить заказ для подключения системы.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Интернет в Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость