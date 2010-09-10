Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.

Провайдеры, подключение, тарифы.



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Алексей Кобзарь Гость RZN.info Сообщения: 160 Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18 Re: IP-телефония Цитата Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 15:37 Совершено просто и быстро ее подключить, вам просто нужно иметь виртуальные номера и бесперебойная сети интернета. Но, тут конечно без специалистов не обойтись, так как в зависимости от провайдера, могут возникать сбои, которые нужно оперативно устранять. Могу посоветовать вам ребят из компании Freezvon, вот они как раз могут предоставлять свои услуги для SIP телефонии в онлайн режиме. На сайте https://freezvon.ru/ можете ознакомиться со всей информацией о них, а также оформить заказ для подключения системы. Вернуться к началу

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