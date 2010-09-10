Учеба

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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Учеба

Сообщение Sotas » Сегодня, 08:07

Мне скоро надо будет сдавать отчет по практике, а у меня работы навалом, и я просто не успевают его написать. Посоветуйте кого-нибудь, кто делает такие отчеты. Очень надо!
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Учеба

Сообщение Lionel » Сегодня, 08:12

Конечно, совмещать работу и учебу очень тяжело. Приходится от многого отказываться, а многие так работают, что у них и так ни на что другое времени нет. Кстати, сейчас с режимом самоизоляции особо куда-то и нельзя ездить, но заказать отчёт по практике можно в интернете https://student-servis.ru/otchet-po-ozn ... -praktike/
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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Re: Учеба

Сообщение Níell » Сегодня, 08:18

Благодаря интернету и правда стало очень просто учиться. Все можно делать, не выходя из дома. Главное не лениться. Я помнится, тоже заказывал отчет по практике. Я тупо не понимал, как его писать.
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Учеба

Сообщение Venik » Сегодня, 08:22

А я нормально написал. Мне дали образец, и я по нему все сделал легко и просто. Правда это все равно пустая писанина и если есть возможность заказать, то лучше заказать.
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