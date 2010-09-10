Учеба
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Учеба
Мне скоро надо будет сдавать отчет по практике, а у меня работы навалом, и я просто не успевают его написать. Посоветуйте кого-нибудь, кто делает такие отчеты. Очень надо!
Re: Учеба
Конечно, совмещать работу и учебу очень тяжело. Приходится от многого отказываться, а многие так работают, что у них и так ни на что другое времени нет. Кстати, сейчас с режимом самоизоляции особо куда-то и нельзя ездить, но заказать отчёт по практике можно в интернете https://student-servis.ru/otchet-po-ozn ... -praktike/
Re: Учеба
Благодаря интернету и правда стало очень просто учиться. Все можно делать, не выходя из дома. Главное не лениться. Я помнится, тоже заказывал отчет по практике. Я тупо не понимал, как его писать.
Re: Учеба
А я нормально написал. Мне дали образец, и я по нему все сделал легко и просто. Правда это все равно пустая писанина и если есть возможность заказать, то лучше заказать.
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