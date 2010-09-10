Сообщение NikoLavreTam » Вчера, 20:02

Вечный огонь



Бывает врагом и огонь,

Приходится людям с ним биться

То вместе, а то и порознь,

Но жизнь с Прометеем роднится…



Гранитного камня кольцо –

Сияние новых традиций!

То памяти нашей лицо,

Добро чтоб могло возродиться.



В торжественный этот момент,

Когда молодые красиво

На славы идут монумент –

Горжусь я тобою, Россия!



Сжимает невесты ладонь

Букет, что в поклоне ложится,

Волнуется Вечный огонь, –

Минувшего луч в нём кружится.



Отраду хранит блеск огня,

И в этом ему не устать бы.

О, люди грядущего дня,

Играйте зелёные свадьбы!



По традиции молодожёны после ЗаГСа возлагают цветы к Вечному огню памяти погибших в 1941 – 1945 годах.



Об этом моё стихотворение «Горжусь я тобою, Россия!» (Вечный огонь)



Примечание: живём для детей, поэтому нужна семья, для крепкой семьи необходима свадьба.



После ЗаГСа молодожёны обычно возлагают цветы к памятникам погибшим в 1941 - 1945 годах, ибо в основном лишь они дали возможность быть России и жить в ней.



Я отношусь к почтению памяти с волнующей радостью.



Я горжусь тем, что Россия возвела Вечные огни для выражения чувств благодарности павшим героям.

Разделяете ли Вы чувства благодарности павшим героям в борьбе с фашистами?

Можно ли гордиться всех законов сводом,

Если не приносит правду он на Русь?



Но с Советской песней мне дано родиться,

С песней оптимизма, разживись, Молва!!!

Не без боли вечно в сердце будут биться

О моей Отчизне гордые слова.



Николай Лаврентьев Тамбов.