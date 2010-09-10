Горжусь я тобою, Россия! (Вечный огонь)

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NikoLavreTam
Гость RZN.info
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Зарегистрирован: 13 янв 2018, 12:32

Горжусь я тобою, Россия! (Вечный огонь)

Сообщение NikoLavreTam » Вчера, 20:02

Вечный огонь

Бывает врагом и огонь,
Приходится людям с ним биться
То вместе, а то и порознь,
Но жизнь с Прометеем роднится…

Гранитного камня кольцо –
Сияние новых традиций!
То памяти нашей лицо,
Добро чтоб могло возродиться.

В торжественный этот момент,
Когда молодые красиво
На славы идут монумент –
Горжусь я тобою, Россия!

Сжимает невесты ладонь
Букет, что в поклоне ложится,
Волнуется Вечный огонь, –
Минувшего луч в нём кружится.

Отраду хранит блеск огня,
И в этом ему не устать бы.
О, люди грядущего дня,
Играйте зелёные свадьбы!

По традиции молодожёны после ЗаГСа возлагают цветы к Вечному огню памяти погибших в 1941 – 1945 годах.

Об этом моё стихотворение «Горжусь я тобою, Россия!» (Вечный огонь)

Примечание: живём для детей, поэтому нужна семья, для крепкой семьи необходима свадьба.

После ЗаГСа молодожёны обычно возлагают цветы к памятникам погибшим в 1941 - 1945 годах, ибо в основном лишь они дали возможность быть России и жить в ней.

Я отношусь к почтению памяти с волнующей радостью.

Я горжусь тем, что Россия возвела Вечные огни для выражения чувств благодарности павшим героям.
Разделяете ли Вы чувства благодарности павшим героям в борьбе с фашистами?
Можно ли гордиться всех законов сводом,
Если не приносит правду он на Русь?

Но с Советской песней мне дано родиться,
С песней оптимизма, разживись, Молва!!!
Не без боли вечно в сердце будут биться
О моей Отчизне гордые слова.

Николай Лаврентьев Тамбов.
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