Горжусь я тобою, Россия! (Вечный огонь)
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
- NikoLavreTam
- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 янв 2018, 12:32
Горжусь я тобою, Россия! (Вечный огонь)
Вечный огонь
Бывает врагом и огонь,
Приходится людям с ним биться
То вместе, а то и порознь,
Но жизнь с Прометеем роднится…
Гранитного камня кольцо –
Сияние новых традиций!
То памяти нашей лицо,
Добро чтоб могло возродиться.
В торжественный этот момент,
Когда молодые красиво
На славы идут монумент –
Горжусь я тобою, Россия!
Сжимает невесты ладонь
Букет, что в поклоне ложится,
Волнуется Вечный огонь, –
Минувшего луч в нём кружится.
Отраду хранит блеск огня,
И в этом ему не устать бы.
О, люди грядущего дня,
Играйте зелёные свадьбы!
По традиции молодожёны после ЗаГСа возлагают цветы к Вечному огню памяти погибших в 1941 – 1945 годах.
Об этом моё стихотворение «Горжусь я тобою, Россия!» (Вечный огонь)
Примечание: живём для детей, поэтому нужна семья, для крепкой семьи необходима свадьба.
После ЗаГСа молодожёны обычно возлагают цветы к памятникам погибшим в 1941 - 1945 годах, ибо в основном лишь они дали возможность быть России и жить в ней.
Я отношусь к почтению памяти с волнующей радостью.
Я горжусь тем, что Россия возвела Вечные огни для выражения чувств благодарности павшим героям.
Разделяете ли Вы чувства благодарности павшим героям в борьбе с фашистами?
Бывает врагом и огонь,
Приходится людям с ним биться
То вместе, а то и порознь,
Но жизнь с Прометеем роднится…
Гранитного камня кольцо –
Сияние новых традиций!
То памяти нашей лицо,
Добро чтоб могло возродиться.
В торжественный этот момент,
Когда молодые красиво
На славы идут монумент –
Горжусь я тобою, Россия!
Сжимает невесты ладонь
Букет, что в поклоне ложится,
Волнуется Вечный огонь, –
Минувшего луч в нём кружится.
Отраду хранит блеск огня,
И в этом ему не устать бы.
О, люди грядущего дня,
Играйте зелёные свадьбы!
По традиции молодожёны после ЗаГСа возлагают цветы к Вечному огню памяти погибших в 1941 – 1945 годах.
Об этом моё стихотворение «Горжусь я тобою, Россия!» (Вечный огонь)
Примечание: живём для детей, поэтому нужна семья, для крепкой семьи необходима свадьба.
После ЗаГСа молодожёны обычно возлагают цветы к памятникам погибшим в 1941 - 1945 годах, ибо в основном лишь они дали возможность быть России и жить в ней.
Я отношусь к почтению памяти с волнующей радостью.
Я горжусь тем, что Россия возвела Вечные огни для выражения чувств благодарности павшим героям.
Разделяете ли Вы чувства благодарности павшим героям в борьбе с фашистами?
Можно ли гордиться всех законов сводом,
Если не приносит правду он на Русь?
Но с Советской песней мне дано родиться,
С песней оптимизма, разживись, Молва!!!
Не без боли вечно в сердце будут биться
О моей Отчизне гордые слова.
Николай Лаврентьев Тамбов.
Если не приносит правду он на Русь?
Но с Советской песней мне дано родиться,
С песней оптимизма, разживись, Молва!!!
Не без боли вечно в сердце будут биться
О моей Отчизне гордые слова.
Николай Лаврентьев Тамбов.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Рязань - политика, экономика, ЖКХ»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя