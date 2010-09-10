Нам помогут возведённые мосты (Стихи о Крымском мосте)
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- NikoLavreTam
- Гость RZN.info
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- Зарегистрирован: 13 янв 2018, 12:32
Нам помогут возведённые мосты (Стихи о Крымском мосте)
В старину судьбу нам, завещая, говорила
Славная прабабушка — младая Киевская Русь:
«В единении всего славянства гожа сила,
Чтобы там не обещал неистовый залётный Гусь.
Пособит ватажиться вам присно русский говор,
Выдюжить нам всем помогут возведённые мосты».
Но презрела Украина важное то слово, –
Ставит на подаренной земле лишь русские кресты.
Малороссия, ведь ты сестра большой России,
Но поссорить родственниц наветом воры норовят!
Даллесу ты поддаёшься вопреки мессии:
Миром жить единым, и да будет этот принцип свят!
Хочется сестрёнке проживать в другой квартире…
Тут как тут и лжи риелтор — вышибала НАТО блок!
Эх, теперь не быть Окраине России в мире, –
От Америки зависит злых последствий рок.
К счастью, ты же не самоубийца, Украина, –
Ведь не зря считается благоразумным твой народ:
Он врагам не даст, чтоб провокаторов рутина
Узаконила колониальный Евро-поворот.
Полагал я так в конце двадцатого столетья,
Но сопротивляется нацизму лишь один Донбасс.
Ждут сожжённые в Одессе граждане возмездья,
Но Европа против справедливости и против нас.
Украинские зомбированные ребята,
Совершили в Киеве предательский переворот,
Учреждённый дьявольской Америкой и НАТО, –
Крым отправился в свободный от злой фобии полёт.
Украине презентован он был в прошлом веке, –
Олигархи сцапали обманом Русский наш форпост…
Из неё Крым вышел, — так слетает птица с ветки.
А мы от Тамани в Керчь воздвигли славный Крымский мост.
Девятнадцать тысяч метров — верная дорога
Над водою Керченской, а снизу — в облаках метро.
Мост отличный надо охранять ужасно строго
Под водой, над нею, справа, слева и со всех сторон.
Западные украинцы любят иностранцев,
Потому и предавали Русь святую много раз:
Террористы, диверсанты со смертями в ранцах
Зарятся на мост как их господ хозяева на нас.
Память предков, армия славян стоят на страже
Красоты и пользы всех объединяющих мостов.
Керченские льдины, волны хороши в пейзаже,
Мир прекрасен в Тузле на вокзалах близ морских портов.
Но клокочет информационная трясина.
Почему же поэтическая Россия в кустах? –
Дезертирства рост не героизма середина,
А пред русофобией таинственно-враждебный страх.
Примечания: древнеславянские слова: гожа — годная, ватажиться — собираться толпой, гурьбой; выдюжить — выдержать, вытерпеть; присно — постоянно, всегда.
Славная прабабушка — младая Киевская Русь:
«В единении всего славянства гожа сила,
Чтобы там не обещал неистовый залётный Гусь.
Пособит ватажиться вам присно русский говор,
Выдюжить нам всем помогут возведённые мосты».
Но презрела Украина важное то слово, –
Ставит на подаренной земле лишь русские кресты.
Малороссия, ведь ты сестра большой России,
Но поссорить родственниц наветом воры норовят!
Даллесу ты поддаёшься вопреки мессии:
Миром жить единым, и да будет этот принцип свят!
Хочется сестрёнке проживать в другой квартире…
Тут как тут и лжи риелтор — вышибала НАТО блок!
Эх, теперь не быть Окраине России в мире, –
От Америки зависит злых последствий рок.
К счастью, ты же не самоубийца, Украина, –
Ведь не зря считается благоразумным твой народ:
Он врагам не даст, чтоб провокаторов рутина
Узаконила колониальный Евро-поворот.
Полагал я так в конце двадцатого столетья,
Но сопротивляется нацизму лишь один Донбасс.
Ждут сожжённые в Одессе граждане возмездья,
Но Европа против справедливости и против нас.
Украинские зомбированные ребята,
Совершили в Киеве предательский переворот,
Учреждённый дьявольской Америкой и НАТО, –
Крым отправился в свободный от злой фобии полёт.
Украине презентован он был в прошлом веке, –
Олигархи сцапали обманом Русский наш форпост…
Из неё Крым вышел, — так слетает птица с ветки.
А мы от Тамани в Керчь воздвигли славный Крымский мост.
Девятнадцать тысяч метров — верная дорога
Над водою Керченской, а снизу — в облаках метро.
Мост отличный надо охранять ужасно строго
Под водой, над нею, справа, слева и со всех сторон.
Западные украинцы любят иностранцев,
Потому и предавали Русь святую много раз:
Террористы, диверсанты со смертями в ранцах
Зарятся на мост как их господ хозяева на нас.
Память предков, армия славян стоят на страже
Красоты и пользы всех объединяющих мостов.
Керченские льдины, волны хороши в пейзаже,
Мир прекрасен в Тузле на вокзалах близ морских портов.
Но клокочет информационная трясина.
Почему же поэтическая Россия в кустах? –
Дезертирства рост не героизма середина,
А пред русофобией таинственно-враждебный страх.
Примечания: древнеславянские слова: гожа — годная, ватажиться — собираться толпой, гурьбой; выдюжить — выдержать, вытерпеть; присно — постоянно, всегда.
Можно ли гордиться всех законов сводом,
Если не приносит правду он на Русь?
Но с Советской песней мне дано родиться,
С песней оптимизма, разживись, Молва!!!
Не без боли вечно в сердце будут биться
О моей Отчизне гордые слова.
Николай Лаврентьев Тамбов.
Если не приносит правду он на Русь?
Но с Советской песней мне дано родиться,
С песней оптимизма, разживись, Молва!!!
Не без боли вечно в сердце будут биться
О моей Отчизне гордые слова.
Николай Лаврентьев Тамбов.
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