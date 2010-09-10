Сообщение NikoLavreTam » Вчера, 20:22

В старину судьбу нам, завещая, говорила

Славная прабабушка — младая Киевская Русь:

«В единении всего славянства гожа сила,

Чтобы там не обещал неистовый залётный Гусь.



Пособит ватажиться вам присно русский говор,

Выдюжить нам всем помогут возведённые мосты».

Но презрела Украина важное то слово, –

Ставит на подаренной земле лишь русские кресты.



Малороссия, ведь ты сестра большой России,

Но поссорить родственниц наветом воры норовят!

Даллесу ты поддаёшься вопреки мессии:

Миром жить единым, и да будет этот принцип свят!



Хочется сестрёнке проживать в другой квартире…

Тут как тут и лжи риелтор — вышибала НАТО блок!

Эх, теперь не быть Окраине России в мире, –

От Америки зависит злых последствий рок.



К счастью, ты же не самоубийца, Украина, –

Ведь не зря считается благоразумным твой народ:

Он врагам не даст, чтоб провокаторов рутина

Узаконила колониальный Евро-поворот.



Полагал я так в конце двадцатого столетья,

Но сопротивляется нацизму лишь один Донбасс.

Ждут сожжённые в Одессе граждане возмездья,

Но Европа против справедливости и против нас.



Украинские зомбированные ребята,

Совершили в Киеве предательский переворот,

Учреждённый дьявольской Америкой и НАТО, –

Крым отправился в свободный от злой фобии полёт.



Украине презентован он был в прошлом веке, –

Олигархи сцапали обманом Русский наш форпост…

Из неё Крым вышел, — так слетает птица с ветки.

А мы от Тамани в Керчь воздвигли славный Крымский мост.



Девятнадцать тысяч метров — верная дорога

Над водою Керченской, а снизу — в облаках метро.

Мост отличный надо охранять ужасно строго

Под водой, над нею, справа, слева и со всех сторон.



Западные украинцы любят иностранцев,

Потому и предавали Русь святую много раз:

Террористы, диверсанты со смертями в ранцах

Зарятся на мост как их господ хозяева на нас.



Память предков, армия славян стоят на страже

Красоты и пользы всех объединяющих мостов.

Керченские льдины, волны хороши в пейзаже,

Мир прекрасен в Тузле на вокзалах близ морских портов.



Но клокочет информационная трясина.

Почему же поэтическая Россия в кустах? –

Дезертирства рост не героизма середина,

А пред русофобией таинственно-враждебный страх.



Примечания: древнеславянские слова: гожа — годная, ватажиться — собираться толпой, гурьбой; выдюжить — выдержать, вытерпеть; присно — постоянно, всегда.