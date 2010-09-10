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klonik Гость RZN.info Сообщения: 34 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Медали Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 11:17 Здравствуйте. Не думала, что так сложно будет найти интернет магазин фалеристики для сотрудничества и поэтому, отправилась сравнивать цены и просматривать информацию на страницах разных сайтов. Тут https://www.mir-faleristiki.ru/catalog/ ... ojska.html нашла шуточные награды в категории «приколы и юмор». Уверена, дед будет в восторге, если я ему подарю медаль «Ветеран. Дачные войска» и поэтому, решила с вами посоветоваться и спросить. Приходилось ли кому-то из вас сотрудничество вести именно с этой торговой площадкой напрямую? Если да, то, как всё прошло? Вернуться к началу

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