Медали
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Медали
Здравствуйте. Не думала, что так сложно будет найти интернет магазин фалеристики для сотрудничества и поэтому, отправилась сравнивать цены и просматривать информацию на страницах разных сайтов. Тут https://www.mir-faleristiki.ru/catalog/ ... ojska.html нашла шуточные награды в категории «приколы и юмор». Уверена, дед будет в восторге, если я ему подарю медаль «Ветеран. Дачные войска» и поэтому, решила с вами посоветоваться и спросить. Приходилось ли кому-то из вас сотрудничество вести именно с этой торговой площадкой напрямую? Если да, то, как всё прошло?
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