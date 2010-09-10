Сообщение Агент62 » 15 минут назад

Прошло уже достаточно времени с начала этой коронавирусной эпопеи, лично проштудировал много инфы на эту тему. Так вот, заметил, что рязанцам "до лампочки" все эти средства индивидуальной защиты. Маски носят процентов 30-40% в лучшем случае. А это печально...Сейчас по всей стране потихоньку начинают отменять ограничения. А вирус никуда не ушёл. Вот опыт таких стран как Южная Корея, Япония, Китай - как раз и показывает, что ношение масок очень даже эффективно. Там и в обычной жизни люди почти все в масках, а сейчас - тем более. Маска на больном позволяет ЗНАЧИТЕЛЬНО снизить процент заражения окружающих людей. А если мы не знаем кто болеет, значит в общественных местах должны все быть в масках. Ключевое слово - должны)))) Если об этом сказать в автобусе, особенно переполненном - можно и в глаз получить)))) Вот такая реальная картина в нашем городе, многим пофиг...Но что-то нифига не смешно. Я согласен, всю эту карантинную лабуду надо отменять, держать людей взаперти бесконечное время нельзя, да и люди сами бунт поднимут и не будут выполнять все эти указания. Но лично я бы в Рязани, на месте местных властей, ввёл бы обязательное ношение масок в транспорте, магазинах. На улице - не надо, это лишнее. И ходите себе спокойно, делайте свои дела)) Нам с этим жить походу до конца года...Но маска реально работает, если здоровый и больной в маске - риск заражения - не более 5%. Вот таие делы. Удачи вам, и не болейте)