Коттеджный поселок Ласточка Алеканово
Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.
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Коттеджный поселок Ласточка Алеканово
Добрый день. Планирую приобрести участок в данном поселке (3 очередь). Какие у поселка минусы и плюсы? Поделитесь пож. информацией.
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