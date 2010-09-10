Коттеджный поселок Ласточка Алеканово

Обсуждение коттеджного строительства в Рязанской области.

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Rоман
Гость RZN.info
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 29 май 2015, 11:07

Коттеджный поселок Ласточка Алеканово

Сообщение Rоман » Сегодня, 13:20

Добрый день. Планирую приобрести участок в данном поселке (3 очередь). Какие у поселка минусы и плюсы? Поделитесь пож. информацией.
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