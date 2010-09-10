Сестра
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Сестра
Привет всем! Девочки, нужна помощь! Дело в том, что у сестры день рождения скоро, а я не знаю что дарить. Мы обычно хорошие подарки друг другу делаем, а сейчас половина магазинов закрыта - где что искать? Что придумать?
Re: Сестра
Ну, я так думаю, что сестра вас поймет, что у вас просто не было возможности купить ей хороший подарок. Ничего страшного в этом нет. Как магазины откроются - так и подарите
Re: Сестра
И откладывать подарок из-за того, что магазины не работают? Ну не знаю. Мне кажется, что в наше время что угодно можно в сети найти. Что ваша сестра любит? Чем она увлекается? Я бы из этого исходила и искала что-то подходящее. Ну можно наушники, например, крутые подарить, или женский свитер из кашемира: https://freeage.shop/collection/svitery_zhenskie В общем, купить то не проблема. Главное придумать - что именно
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