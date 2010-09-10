Сестра

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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Сестра

Сообщение Holly » 44 минуты назад

Привет всем! Девочки, нужна помощь! Дело в том, что у сестры день рождения скоро, а я не знаю что дарить. Мы обычно хорошие подарки друг другу делаем, а сейчас половина магазинов закрыта - где что искать? Что придумать?
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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Re: Сестра

Сообщение Хойя » 31 минуту назад

Ну, я так думаю, что сестра вас поймет, что у вас просто не было возможности купить ей хороший подарок. Ничего страшного в этом нет. Как магазины откроются - так и подарите
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Сестра

Сообщение Raduznaya » 19 минут назад

И откладывать подарок из-за того, что магазины не работают? Ну не знаю. Мне кажется, что в наше время что угодно можно в сети найти. Что ваша сестра любит? Чем она увлекается? Я бы из этого исходила и искала что-то подходящее. Ну можно наушники, например, крутые подарить, или женский свитер из кашемира: https://freeage.shop/collection/svitery_zhenskie В общем, купить то не проблема. Главное придумать - что именно
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