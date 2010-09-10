Сестра

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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Сестра

Сообщение Holly » 18 май 2020, 20:33

Привет всем! Девочки, нужна помощь! Дело в том, что у сестры день рождения скоро, а я не знаю что дарить. Мы обычно хорошие подарки друг другу делаем, а сейчас половина магазинов закрыта - где что искать? Что придумать?
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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Re: Сестра

Сообщение Хойя » 18 май 2020, 20:45

Ну, я так думаю, что сестра вас поймет, что у вас просто не было возможности купить ей хороший подарок. Ничего страшного в этом нет. Как магазины откроются - так и подарите
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Сестра

Сообщение Raduznaya » 18 май 2020, 20:57

И откладывать подарок из-за того, что магазины не работают? Ну не знаю. Мне кажется, что в наше время что угодно можно в сети найти. Что ваша сестра любит? Чем она увлекается? Я бы из этого исходила и искала что-то подходящее. Ну можно наушники, например, крутые подарить, или женский свитер из кашемира: https://freeage.shop/collection/svitery_zhenskie В общем, купить то не проблема. Главное придумать - что именно
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Сестра

Сообщение Пантерка » 18 май 2020, 21:19

Мне сестра в прошлом году подарила ручную кофемолку из красного дерева. Вещица просто восхитительная! Так что может и вам что-то в этом роде присмотреть? Хотя и от кашемировой кофточки я бы тоже не отказалась))
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Alekol
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 29 янв 2019, 16:54

Re: Сестра

Сообщение Alekol » 02 июл 2020, 10:04

Я бы на подарок выбрала ювелирку, например кулон из белого золота подошел бы https://www.myalexandriya.com/stranicy/podveski-iz-belogo-zolota-v-obraze-angela-kakie-oni/, можно запросто в ювелирном выбрать подходящий и стоящий вариант.
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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Re: Сестра

Сообщение Mukoll » 25 сен 2020, 14:24

Без проблем, могу вам подсказать один интересный портал, где вы сможете прочесть о каких то интересных вариантах для подарка, или даже самостоятельно сделать что-то для сестры! ;) По моему, это просто отличный вариант. Заходите на https://freewoman.club/cat/krasota/ и выбирайте. Как видите, там вообще уйма статей на разную женскую тематику.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 287
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Сестра

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 16:32

Были бы деньги, а подарок всегда найдется. Да сейчас столько всего в магазинах, дефицита то нет уже давно)
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Сестра

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 16:50

Для сестры вы можете выбрать корейскую сыворотку https://www.lunifera.ru/skin-care/serum.html Это мой самый любимый магазин сейчас, потому что товар весь лучшего качества и аллергию не вызывает. Корейская косметика вообще давно известна всему миру за свою натуральность и доступность. А сыворотка эта успокаивает и омолаживает кожу и это станет заметно уже через несколько недель после применения. Если будете покупать и другие товары, то вам доставят все бесплатно домой.
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