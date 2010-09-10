Сестра
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Сестра
Привет всем! Девочки, нужна помощь! Дело в том, что у сестры день рождения скоро, а я не знаю что дарить. Мы обычно хорошие подарки друг другу делаем, а сейчас половина магазинов закрыта - где что искать? Что придумать?
Re: Сестра
Ну, я так думаю, что сестра вас поймет, что у вас просто не было возможности купить ей хороший подарок. Ничего страшного в этом нет. Как магазины откроются - так и подарите
Re: Сестра
И откладывать подарок из-за того, что магазины не работают? Ну не знаю. Мне кажется, что в наше время что угодно можно в сети найти. Что ваша сестра любит? Чем она увлекается? Я бы из этого исходила и искала что-то подходящее. Ну можно наушники, например, крутые подарить, или женский свитер из кашемира: https://freeage.shop/collection/svitery_zhenskie В общем, купить то не проблема. Главное придумать - что именно
Re: Сестра
Мне сестра в прошлом году подарила ручную кофемолку из красного дерева. Вещица просто восхитительная! Так что может и вам что-то в этом роде присмотреть? Хотя и от кашемировой кофточки я бы тоже не отказалась))
Re: Сестра
Я бы на подарок выбрала ювелирку, например кулон из белого золота подошел бы https://www.myalexandriya.com/stranicy/podveski-iz-belogo-zolota-v-obraze-angela-kakie-oni/, можно запросто в ювелирном выбрать подходящий и стоящий вариант.
Re: Сестра
Без проблем, могу вам подсказать один интересный портал, где вы сможете прочесть о каких то интересных вариантах для подарка, или даже самостоятельно сделать что-то для сестры! По моему, это просто отличный вариант. Заходите на https://freewoman.club/cat/krasota/ и выбирайте. Как видите, там вообще уйма статей на разную женскую тематику.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 323
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Сестра
Были бы деньги, а подарок всегда найдется. Да сейчас столько всего в магазинах, дефицита то нет уже давно)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 195
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Сестра
Для сестры вы можете выбрать корейскую сыворотку https://www.lunifera.ru/skin-care/serum.html Это мой самый любимый магазин сейчас, потому что товар весь лучшего качества и аллергию не вызывает. Корейская косметика вообще давно известна всему миру за свою натуральность и доступность. А сыворотка эта успокаивает и омолаживает кожу и это станет заметно уже через несколько недель после применения. Если будете покупать и другие товары, то вам доставят все бесплатно домой.
Re: Сестра
да, я тоже считаю, что косметика - это отличный подарок
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