Покер

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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Контактная информация пользователя staspavlov777

Покер

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 01:07

Привет хотел поделится с вами заработком в интернете через игру в покер без вложений. Так как на https://asiapoker.ru/ уже при регистрации дают 11$ на счет и с ними уже можно играть на реальные деньги. Если у вас есть познания в покере и вы играли, то это вполне осуществимо. Я играю на нем порядка 3-4 месяцев и получилось заработать не считая сливов чистыми что я получил на карту порядка 3100-3200$. Что равносильно моей зарплате за 5 месяцев. Там же если выполнять ежедневные задачи то можно участвоватьв розыгрыше 5000$ каждую неделю, задачи простые.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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