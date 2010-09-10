испанский язык

Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.

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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

испанский язык

Сообщение Надежда 79 » 46 минут назад

есть у нас в городе курсы испанского языка? искала, не нашла никак(
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