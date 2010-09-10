испанский язык

Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.

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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

испанский язык

Сообщение Надежда 79 » 19 май 2020, 09:59

есть у нас в городе курсы испанского языка? искала, не нашла никак(
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: испанский язык

Сообщение Haminahu » 19 май 2020, 21:10

такое не часто встретишь у нас!
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: испанский язык

Сообщение irinakotova » 20 май 2020, 09:22

А вы онлайн не хотите учиться? Просто так реально найти хороший курс испанского! К примеру, на вот этой платформе https://estas24.ru/. Я там оплачивала уроки английского, но видели и испанский в том числе! Мне было очень удобно там проходить обучение, онлайн - это всегда удобно. Ты можешь проходить уроки в любое удобное время, без привязки к какому то графику.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: испанский язык

Сообщение Алексей Кобзарь » 34 минуты назад

Это прикольно
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