испанский язык
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
испанский язык
есть у нас в городе курсы испанского языка? искала, не нашла никак(
Re: испанский язык
такое не часто встретишь у нас!
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: испанский язык
А вы онлайн не хотите учиться? Просто так реально найти хороший курс испанского! К примеру, на вот этой платформе https://estas24.ru/. Я там оплачивала уроки английского, но видели и испанский в том числе! Мне было очень удобно там проходить обучение, онлайн - это всегда удобно. Ты можешь проходить уроки в любое удобное время, без привязки к какому то графику.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 221
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: испанский язык
Это прикольно
- allenatore
- Гость RZN.info
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 24 июн 2013, 17:57
- Контактная информация:
Re: испанский язык
Надежда 79 писал(а):есть у нас в городе курсы испанского языка? искала, не нашла никак(
В связи с карантином вероятность "живых" курсов невысокая, попробуйте дистанционное изучение, испанский по скайпу. Занятия проводят преподаватели с высшим профильным образованием и носители испанского языка.
ленивый котэ ))
Re: испанский язык
а я вот недавно как раз подобные курсы искала, мне по работе нужно было свои знания подтянуть, по итогу, пересмотрев варианты, я тут https://www.snta.ru/perepodgotovka/pedagogika/prepodavatel-inostrannogo-yazyka/ нашла толковые курсы, училась онлайн и при этом сейчас работаю в разы проще, делая работу в разы качественнее
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