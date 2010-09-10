Нужно подобрать газгольдер
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Нужно подобрать газгольдер
Добрый день, ребята. Признавайтесь, есть ли среди нас те люди, которые что-то смыслят в газовом оборудовании? Если да, то помогите мне разобраться с выбором промышленного газгольдера. Я смотрю на эти модели https://dacha-pro.ru/catalog/gazgolder/filter/dlya_domov-is-1000m2/apply/ , но у меня попросту не хватает знаний, что бы выбрать из них какую то конкретную. А вот вы что скажете, а? Было бы приятно услышать дельные советы, либо какую то аргументированную критику и пожелания. Заранее вам благодарен, уважаемые форумчане!
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