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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

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Сообщение Хойя » 29 минут назад

Привет всем! Слушайте, делаем ремонт в офисе, хочу заодно кое-какую мебель поменять. Подскажите, какие кресла лучше купить, чтобы удобно было сотрудникам, но не слишком дорогие?
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