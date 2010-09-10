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Хойя Гость RZN.info Сообщения: 68 Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20 Офис Цитата Сообщение Хойя » 29 минут назад Привет всем! Слушайте, делаем ремонт в офисе, хочу заодно кое-какую мебель поменять. Подскажите, какие кресла лучше купить, чтобы удобно было сотрудникам, но не слишком дорогие? Вернуться к началу

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