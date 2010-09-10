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Офис
Привет всем! Слушайте, делаем ремонт в офисе, хочу заодно кое-какую мебель поменять. Подскажите, какие кресла лучше купить, чтобы удобно было сотрудникам, но не слишком дорогие?
Re: Офис
Не советую сильно на креслах экономить. Потому что по себе знаю - как тяжко весь день за компьютером на неудобном стуле сидеть. Какая уж тут работоспособность
Re: Офис
Вот это точно! Реально же хуже нет, чем когда спина и поясница к концу дня ныть начинает. Причем эта усталость накапливается и со временем на работу прямо ноги не несут. Я не призываю покупать шикарные наворочные кресла каждому сотруднику, но, думаю, что вполне можно и недорогие, но хорошие офисные кресла найти: https://www.slavstol.ru/office_chair.html
Re: Офис
У нас перед новым годом директор всему офиса кресла купил. Такие классные! И совсем не дорогие, на сколько я помню. Мы еще удивлялись где нашел то. Так что всегда есть варианты где купить не дорогой, но качественный товар
Re: Офис
Самая важная мебель в офисе, мне кажется это столы https://www.3652.ru/list/252050, ведь все время на них приходится работать. А выбрать не так и просто получается, как казалось бы. Посмотрите что предлагает рынок.
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