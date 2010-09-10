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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

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Сообщение Хойя » 19 май 2020, 16:25

Привет всем! Слушайте, делаем ремонт в офисе, хочу заодно кое-какую мебель поменять. Подскажите, какие кресла лучше купить, чтобы удобно было сотрудникам, но не слишком дорогие?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Офис

Сообщение Raduznaya » 19 май 2020, 17:02

Не советую сильно на креслах экономить. Потому что по себе знаю - как тяжко весь день за компьютером на неудобном стуле сидеть. Какая уж тут работоспособность
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Офис

Сообщение Пантерка » 19 май 2020, 17:12

Вот это точно! Реально же хуже нет, чем когда спина и поясница к концу дня ныть начинает. Причем эта усталость накапливается и со временем на работу прямо ноги не несут. Я не призываю покупать шикарные наворочные кресла каждому сотруднику, но, думаю, что вполне можно и недорогие, но хорошие офисные кресла найти: https://www.slavstol.ru/office_chair.html
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Офис

Сообщение Holly » 19 май 2020, 17:20

У нас перед новым годом директор всему офиса кресла купил. Такие классные! И совсем не дорогие, на сколько я помню. Мы еще удивлялись где нашел то. Так что всегда есть варианты где купить не дорогой, но качественный товар
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Alekol
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 29 янв 2019, 16:54

Re: Офис

Сообщение Alekol » 10 минут назад

Самая важная мебель в офисе, мне кажется это столы https://www.3652.ru/list/252050, ведь все время на них приходится работать. А выбрать не так и просто получается, как казалось бы. Посмотрите что предлагает рынок.
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