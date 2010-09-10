Сообщение Holly » 19 май 2020, 17:20

У нас перед новым годом директор всему офиса кресла купил. Такие классные! И совсем не дорогие, на сколько я помню. Мы еще удивлялись где нашел то. Так что всегда есть варианты где купить не дорогой, но качественный товар