вопрос о размеры

Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

вопрос о размеры

Сообщение irinakotova » 20 май 2020, 19:06

а вы никогда не хотели увеличить грудь? если да, то на сколько размеров?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: вопрос о размеры

Сообщение Haminahu » Вчера, 11:12

у меня жена думала увеличивать, но я отговорил - дорого это)))
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: вопрос о размеры

Сообщение Kirill23 » Вчера, 12:20

моя мечтает, как бы уменьшить)))
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: вопрос о размеры

Сообщение Надежда 79 » Вчера, 16:08

Скажу честно, думала! Я даже читала о том, какие есть способы это сделать. Я имею ввиду не операционным путем. оказывается есть много вариантов (https://womansovetnik.com/kak-uvelichit-grud/):
Физические упражнения
Массаж для увеличения груди
Гормональные лекарственные средства
При помощи масел
При помощи инъекционного геля

Но потом я решила, что лучше не экспериментировать, что лучше принять себя такой, как есть!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Между нами, девочками»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость