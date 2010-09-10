Сообщение Торпеда » 05 май 2021, 10:50

Кроме операционных, других способов нет) разве что в лифчик подкладывать. Так что если что –ищите хорошего хирурга, желательно с опытом хотя бы от 5-6 лет. Я своего два месяца выбирала. Сделала только поздней осенью, у Александра Викторовича Грудько. Всего полтора размера, я решила не жадничать) и он меня в этом поддержал. И это как раз то, что нужно –и красиво и не обременительно. И смотрится естественно (хотя это скорее заслуга врача).