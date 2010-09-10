вопрос о размеры
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- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
вопрос о размеры
а вы никогда не хотели увеличить грудь? если да, то на сколько размеров?
Re: вопрос о размеры
у меня жена думала увеличивать, но я отговорил - дорого это)))
Re: вопрос о размеры
моя мечтает, как бы уменьшить)))
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: вопрос о размеры
Скажу честно, думала! Я даже читала о том, какие есть способы это сделать. Я имею ввиду не операционным путем. оказывается есть много вариантов (https://womansovetnik.com/kak-uvelichit-grud/):
Физические упражнения
Массаж для увеличения груди
Гормональные лекарственные средства
При помощи масел
При помощи инъекционного геля
Но потом я решила, что лучше не экспериментировать, что лучше принять себя такой, как есть!
Физические упражнения
Массаж для увеличения груди
Гормональные лекарственные средства
При помощи масел
При помощи инъекционного геля
Но потом я решила, что лучше не экспериментировать, что лучше принять себя такой, как есть!
Re: вопрос о размеры
Кроме операционных, других способов нет) разве что в лифчик подкладывать. Так что если что –ищите хорошего хирурга, желательно с опытом хотя бы от 5-6 лет. Я своего два месяца выбирала. Сделала только поздней осенью, у Александра Викторовича Грудько. Всего полтора размера, я решила не жадничать) и он меня в этом поддержал. И это как раз то, что нужно –и красиво и не обременительно. И смотрится естественно (хотя это скорее заслуга врача).
Re: вопрос о размеры
Я не только хотела, но и увеличила – после НГ, примерно на полтора размера, со второго на 3,5. Считаю что больше не надо – и тяжело, и мне не по росту) а вот такая грудь как раз и эффектная и не слишком объемная. Но я оперировалась в Москве, у Грудько, здесь не нашла кому доверить такой ответственный процесс) а он известный врач, и с большим опытом.
Re: вопрос о размеры
Торпеда писал(а):Кроме операционных, других способов нет) разве что в лифчик подкладывать. Так что если что –ищите хорошего хирурга, желательно с опытом хотя бы от 5-6 лет. Я своего два месяца выбирала. Сделала только поздней осенью, у Александра Викторовича русские путаны спб) Грудько. Всего полтора размера, я решила не жадничать) и он меня в этом поддержал. И это как раз то, что нужно –и красиво и не обременительно. И смотрится естественно (хотя это скорее заслуга врача).
прикольно фамилия Грудько)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 299
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: вопрос о размеры
Все хотят увеличить грудь, а я мечтала о уменьшении. Девченки, с большой грудью ходить очень сложно, постоянно болит спина. Мне помогли сделать операцию компания https://globalmedik.com/treatments/plas ... -v-turcii/. Уменьшение груди в клиниках Турции стоит недорого, восстановление после операции легкое, со всеми необходимыми консультациями. Швы бесследны.
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