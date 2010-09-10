вопрос о размеры

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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

вопрос о размеры

Сообщение irinakotova » 20 май 2020, 19:06

а вы никогда не хотели увеличить грудь? если да, то на сколько размеров?
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: вопрос о размеры

Сообщение Haminahu » 21 май 2020, 11:12

у меня жена думала увеличивать, но я отговорил - дорого это)))
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: вопрос о размеры

Сообщение Kirill23 » 21 май 2020, 12:20

моя мечтает, как бы уменьшить)))
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: вопрос о размеры

Сообщение Надежда 79 » 21 май 2020, 16:08

Скажу честно, думала! Я даже читала о том, какие есть способы это сделать. Я имею ввиду не операционным путем. оказывается есть много вариантов (https://womansovetnik.com/kak-uvelichit-grud/):
Физические упражнения
Массаж для увеличения груди
Гормональные лекарственные средства
При помощи масел
При помощи инъекционного геля

Но потом я решила, что лучше не экспериментировать, что лучше принять себя такой, как есть!
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Торпеда
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 04 июл 2013, 17:35

Re: вопрос о размеры

Сообщение Торпеда » 05 май 2021, 10:50

Кроме операционных, других способов нет) разве что в лифчик подкладывать. Так что если что –ищите хорошего хирурга, желательно с опытом хотя бы от 5-6 лет. Я своего два месяца выбирала. Сделала только поздней осенью, у Александра Викторовича Грудько. Всего полтора размера, я решила не жадничать) и он меня в этом поддержал. И это как раз то, что нужно –и красиво и не обременительно. И смотрится естественно (хотя это скорее заслуга врача).
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Joker*
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 29 окт 2011, 17:43

Re: вопрос о размеры

Сообщение Joker* » 14 май 2021, 03:50

Я не только хотела, но и увеличила – после НГ, примерно на полтора размера, со второго на 3,5. Считаю что больше не надо – и тяжело, и мне не по росту) а вот такая грудь как раз и эффектная и не слишком объемная. Но я оперировалась в Москве, у Грудько, здесь не нашла кому доверить такой ответственный процесс) а он известный врач, и с большим опытом.
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SokJin
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 25 май 2015, 13:57

Re: вопрос о размеры

Сообщение SokJin » 17 май 2021, 16:40

Торпеда писал(а):Кроме операционных, других способов нет) разве что в лифчик подкладывать. Так что если что –ищите хорошего хирурга, желательно с опытом хотя бы от 5-6 лет. Я своего два месяца выбирала. Сделала только поздней осенью, у Александра Викторовича русские путаны спб) Грудько. Всего полтора размера, я решила не жадничать) и он меня в этом поддержал. И это как раз то, что нужно –и красиво и не обременительно. И смотрится естественно (хотя это скорее заслуга врача).

прикольно фамилия Грудько)
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: вопрос о размеры

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 20:13

Все хотят увеличить грудь, а я мечтала о уменьшении. Девченки, с большой грудью ходить очень сложно, постоянно болит спина. Мне помогли сделать операцию компания https://globalmedik.com/treatments/plas ... -v-turcii/. Уменьшение груди в клиниках Турции стоит недорого, восстановление после операции легкое, со всеми необходимыми консультациями. Швы бесследны.
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