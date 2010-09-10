Жалюзи с удобным механизмом
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Жалюзи с удобным механизмом
У меня было много за последнее время жалюзи, уже сколько сменил не припомню точно, пишу сюда с надеждой, что может быть кто-то что-то посоветует какие лучше купить?
Re: Жалюзи с удобным механизмом
Вроде бы сейчас не такая проблема найти жалюзи, правда не факт что они будут везде качественными, но тем не менее если поискать более углублённо и погрузиться в вопрос, то в принципе все реально.
Re: Жалюзи с удобным механизмом
Ну не скажите, не так то всё и просто как вам кажется, думаю тут нужно конкретно узнавать, возможно что лучше будет сделать это таким образом, как например узнать у своих родственников или соседей, как считаете?
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