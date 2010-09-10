Жалюзи с удобным механизмом
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Жалюзи с удобным механизмом
У меня было много за последнее время жалюзи, уже сколько сменил не припомню точно, пишу сюда с надеждой, что может быть кто-то что-то посоветует какие лучше купить?
Re: Жалюзи с удобным механизмом
Вроде бы сейчас не такая проблема найти жалюзи, правда не факт что они будут везде качественными, но тем не менее если поискать более углублённо и погрузиться в вопрос, то в принципе все реально.
Re: Жалюзи с удобным механизмом
Ну не скажите, не так то всё и просто как вам кажется, думаю тут нужно конкретно узнавать, возможно что лучше будет сделать это таким образом, как например узнать у своих родственников или соседей, как считаете?
Re: Жалюзи с удобным механизмом
Доброго всем дня, я вам скажу коротко всем и ясно, что самая лучшая на мой взгляд защита от солнца с помощью вертикальных жалюзи с удобным механизмом, мало того что реально не проходит лишний свет, так ещё и они являются самыми качественными.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 228
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Жалюзи с удобным механизмом
мы вообще сняли жалюзи, только пыль собирают
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Жалюзи с удобным механизмом
Я так устала от своих обычных жалюзей, уже вообще сняла их. Но живём на первом этаже поэтому без них вообще никак, может слышали про существование рулонных штор https://jaluzistore.ru/rulonnye-shtory/ ... -blackout/ ? Они практичные и можно подобрать под любой интерьер. У ребенка комната розовая, так мы взяли ярко-розового цвета, так офигенно смотрится. Закрепил муж самостоятельно на саморезы, вообще нравится мне мой выбор. Так что, присмотритесь.
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Жалюзи с удобным механизмом
Сплинтер писал(а):У меня было много за последнее время жалюзи, уже сколько сменил не припомню точно, пишу сюда с надеждой, что может быть кто-то что-то посоветует какие лучше купить?
Мы себе в цветочный киоск заказывали термошторы
Re: Жалюзи с удобным механизмом
А вот тут Diskontokno https://kirzhach.diskontokno.ru/produkcija/vertikalnye_zhaljuzi посмотрите вертикальные жалюзи с удобным механизмом.
Мы себе заказывали там для офиса, а потом я взял контакты 8-800-511-58-99, заказал и для дома, и для дачи родителей.
Для меня адекватные характеристики в цене и качестве.
Мы себе заказывали там для офиса, а потом я взял контакты 8-800-511-58-99, заказал и для дома, и для дачи родителей.
Для меня адекватные характеристики в цене и качестве.
8 сообщений • Страница 1 из 1
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