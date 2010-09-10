Сообщение Ingritt » 21 май 2020, 20:55

Ну не скажите, не так то всё и просто как вам кажется, думаю тут нужно конкретно узнавать, возможно что лучше будет сделать это таким образом, как например узнать у своих родственников или соседей, как считаете?