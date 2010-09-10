Жалюзи с удобным механизмом

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Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Жалюзи с удобным механизмом

Сообщение Сплинтер » 20 май 2020, 19:32

У меня было много за последнее время жалюзи, уже сколько сменил не припомню точно, пишу сюда с надеждой, что может быть кто-то что-то посоветует какие лучше купить?
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ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Re: Жалюзи с удобным механизмом

Сообщение ЯВиферон » 21 май 2020, 15:42

Вроде бы сейчас не такая проблема найти жалюзи, правда не факт что они будут везде качественными, но тем не менее если поискать более углублённо и погрузиться в вопрос, то в принципе все реально.
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Ingritt
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:45

Re: Жалюзи с удобным механизмом

Сообщение Ingritt » 21 май 2020, 20:55

Ну не скажите, не так то всё и просто как вам кажется, думаю тут нужно конкретно узнавать, возможно что лучше будет сделать это таким образом, как например узнать у своих родственников или соседей, как считаете?
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Аскольд
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 14:19

Re: Жалюзи с удобным механизмом

Сообщение Аскольд » 26 май 2020, 17:24

Доброго всем дня, я вам скажу коротко всем и ясно, что самая лучшая на мой взгляд защита от солнца с помощью вертикальных жалюзи с удобным механизмом, мало того что реально не проходит лишний свет, так ещё и они являются самыми качественными.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 228
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Жалюзи с удобным механизмом

Сообщение Алексей Кобзарь » 28 авг 2020, 08:24

мы вообще сняли жалюзи, только пыль собирают
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 137
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Жалюзи с удобным механизмом

Сообщение Наташа Швец » 28 авг 2020, 08:26

Я так устала от своих обычных жалюзей, уже вообще сняла их. Но живём на первом этаже поэтому без них вообще никак, может слышали про существование рулонных штор https://jaluzistore.ru/rulonnye-shtory/ ... -blackout/ ? Они практичные и можно подобрать под любой интерьер. У ребенка комната розовая, так мы взяли ярко-розового цвета, так офигенно смотрится. Закрепил муж самостоятельно на саморезы, вообще нравится мне мой выбор. Так что, присмотритесь.
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Жалюзи с удобным механизмом

Сообщение Надежда 79 » 28 авг 2020, 18:24

Сплинтер писал(а):У меня было много за последнее время жалюзи, уже сколько сменил не припомню точно, пишу сюда с надеждой, что может быть кто-то что-то посоветует какие лучше купить?

Мы себе в цветочный киоск заказывали термошторы
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Жалюзи с удобным механизмом

Сообщение Kirill23 » 29 авг 2020, 13:50

А вот тут Diskontokno https://kirzhach.diskontokno.ru/produkcija/vertikalnye_zhaljuzi посмотрите вертикальные жалюзи с удобным механизмом.
Мы себе заказывали там для офиса, а потом я взял контакты 8-800-511-58-99, заказал и для дома, и для дачи родителей.
Для меня адекватные характеристики в цене и качестве.
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