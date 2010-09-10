Сообщение Roofdier » Сегодня, 11:56

Не понимаю, Вы для дома что ли жалюзи хотите? А зачем они дома то? Мне кажется, что жалюзи подходят для офисов. Их и выдумали то для них, чтобы хоть как-то окна прикрыть и при этом их не мыть, как того требуют шторы.