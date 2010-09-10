Жалюзи с удобным механизмом

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Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Жалюзи с удобным механизмом

Сообщение Сплинтер » 20 май 2020, 19:32

У меня было много за последнее время жалюзи, уже сколько сменил не припомню точно, пишу сюда с надеждой, что может быть кто-то что-то посоветует какие лучше купить?
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ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Re: Жалюзи с удобным механизмом

Сообщение ЯВиферон » 21 май 2020, 15:42

Вроде бы сейчас не такая проблема найти жалюзи, правда не факт что они будут везде качественными, но тем не менее если поискать более углублённо и погрузиться в вопрос, то в принципе все реально.
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Ingritt
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:45

Re: Жалюзи с удобным механизмом

Сообщение Ingritt » 21 май 2020, 20:55

Ну не скажите, не так то всё и просто как вам кажется, думаю тут нужно конкретно узнавать, возможно что лучше будет сделать это таким образом, как например узнать у своих родственников или соседей, как считаете?
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Аскольд
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 14:19

Re: Жалюзи с удобным механизмом

Сообщение Аскольд » 26 май 2020, 17:24

Доброго всем дня, я вам скажу коротко всем и ясно, что самая лучшая на мой взгляд защита от солнца с помощью вертикальных жалюзи с удобным механизмом, мало того что реально не проходит лишний свет, так ещё и они являются самыми качественными.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 245
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Жалюзи с удобным механизмом

Сообщение Алексей Кобзарь » 28 авг 2020, 08:24

мы вообще сняли жалюзи, только пыль собирают
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Жалюзи с удобным механизмом

Сообщение Наташа Швец » 28 авг 2020, 08:26

Я так устала от своих обычных жалюзей, уже вообще сняла их. Но живём на первом этаже поэтому без них вообще никак, может слышали про существование рулонных штор https://jaluzistore.ru/rulonnye-shtory/ ... -blackout/ ? Они практичные и можно подобрать под любой интерьер. У ребенка комната розовая, так мы взяли ярко-розового цвета, так офигенно смотрится. Закрепил муж самостоятельно на саморезы, вообще нравится мне мой выбор. Так что, присмотритесь.
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Жалюзи с удобным механизмом

Сообщение Надежда 79 » 28 авг 2020, 18:24

Сплинтер писал(а):У меня было много за последнее время жалюзи, уже сколько сменил не припомню точно, пишу сюда с надеждой, что может быть кто-то что-то посоветует какие лучше купить?

Мы себе в цветочный киоск заказывали термошторы
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Жалюзи с удобным механизмом

Сообщение Kirill23 » 29 авг 2020, 13:50

А вот тут Diskontokno https://kirzhach.diskontokno.ru/produkcija/vertikalnye_zhaljuzi посмотрите вертикальные жалюзи с удобным механизмом.
Мы себе заказывали там для офиса, а потом я взял контакты 8-800-511-58-99, заказал и для дома, и для дачи родителей.
Для меня адекватные характеристики в цене и качестве.
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Roofdier
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 11:06

Re: Жалюзи с удобным механизмом

Сообщение Roofdier » Сегодня, 11:56

Не понимаю, Вы для дома что ли жалюзи хотите? А зачем они дома то? Мне кажется, что жалюзи подходят для офисов. Их и выдумали то для них, чтобы хоть как-то окна прикрыть и при этом их не мыть, как того требуют шторы.
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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Re: Жалюзи с удобным механизмом

Сообщение Володя9 » Сегодня, 12:09

Историю появления жалюзи не знаю, но то, что они годны лишь для офиса, совершенно не согласен. Хорошо сделанные жалюзи могут украсить дом. Они же разные бывают. Здесь можно приобрести вертикальные, горизонтальные, плиссе и рулонные. Они могут выполнены из алюминия, пластика, ткани, бамбука. Ими можно управлять с помощью ручки, цепочки, шнура, пульта. Стиль оформления жалюзи бывает однотонным, разноцветным, с рисунками, с 3D изображениями. Главное изначально правильно подобрать жалюзи, чтобы они гармонировали с интерьером комнаты.
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