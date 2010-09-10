Жалюзи с удобным механизмом
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Жалюзи с удобным механизмом
У меня было много за последнее время жалюзи, уже сколько сменил не припомню точно, пишу сюда с надеждой, что может быть кто-то что-то посоветует какие лучше купить?
Re: Жалюзи с удобным механизмом
Вроде бы сейчас не такая проблема найти жалюзи, правда не факт что они будут везде качественными, но тем не менее если поискать более углублённо и погрузиться в вопрос, то в принципе все реально.
Re: Жалюзи с удобным механизмом
Ну не скажите, не так то всё и просто как вам кажется, думаю тут нужно конкретно узнавать, возможно что лучше будет сделать это таким образом, как например узнать у своих родственников или соседей, как считаете?
Re: Жалюзи с удобным механизмом
Доброго всем дня, я вам скажу коротко всем и ясно, что самая лучшая на мой взгляд защита от солнца с помощью вертикальных жалюзи с удобным механизмом, мало того что реально не проходит лишний свет, так ещё и они являются самыми качественными.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 245
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Жалюзи с удобным механизмом
мы вообще сняли жалюзи, только пыль собирают
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 149
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Жалюзи с удобным механизмом
Я так устала от своих обычных жалюзей, уже вообще сняла их. Но живём на первом этаже поэтому без них вообще никак, может слышали про существование рулонных штор https://jaluzistore.ru/rulonnye-shtory/ ... -blackout/ ? Они практичные и можно подобрать под любой интерьер. У ребенка комната розовая, так мы взяли ярко-розового цвета, так офигенно смотрится. Закрепил муж самостоятельно на саморезы, вообще нравится мне мой выбор. Так что, присмотритесь.
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 109
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Жалюзи с удобным механизмом
Сплинтер писал(а):У меня было много за последнее время жалюзи, уже сколько сменил не припомню точно, пишу сюда с надеждой, что может быть кто-то что-то посоветует какие лучше купить?
Мы себе в цветочный киоск заказывали термошторы
Re: Жалюзи с удобным механизмом
А вот тут Diskontokno https://kirzhach.diskontokno.ru/produkcija/vertikalnye_zhaljuzi посмотрите вертикальные жалюзи с удобным механизмом.
Мы себе заказывали там для офиса, а потом я взял контакты 8-800-511-58-99, заказал и для дома, и для дачи родителей.
Для меня адекватные характеристики в цене и качестве.
Мы себе заказывали там для офиса, а потом я взял контакты 8-800-511-58-99, заказал и для дома, и для дачи родителей.
Для меня адекватные характеристики в цене и качестве.
Re: Жалюзи с удобным механизмом
Не понимаю, Вы для дома что ли жалюзи хотите? А зачем они дома то? Мне кажется, что жалюзи подходят для офисов. Их и выдумали то для них, чтобы хоть как-то окна прикрыть и при этом их не мыть, как того требуют шторы.
Re: Жалюзи с удобным механизмом
Историю появления жалюзи не знаю, но то, что они годны лишь для офиса, совершенно не согласен. Хорошо сделанные жалюзи могут украсить дом. Они же разные бывают. Здесь можно приобрести вертикальные, горизонтальные, плиссе и рулонные. Они могут выполнены из алюминия, пластика, ткани, бамбука. Ими можно управлять с помощью ручки, цепочки, шнура, пульта. Стиль оформления жалюзи бывает однотонным, разноцветным, с рисунками, с 3D изображениями. Главное изначально правильно подобрать жалюзи, чтобы они гармонировали с интерьером комнаты.
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