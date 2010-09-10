Где лучше хранить эфир?
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Где лучше хранить эфир?
Думаю прикупить себе эфира, пока еще у него цена не такая, как у биткоина. Но не знаю, где лучше это сделать и потом где его хранить? Онлайн или еще как. В общем буду рад советам.
Re: Где лучше хранить эфир?
Если у вас будет мало криптовалюты, то вам достаточно найти надежный онлайн кошелек. Вам же придется все равно проводить с ними какие-то операции, что ы увеличить число того же эфира или обменять его на другие криптовалюты. Сделать это можно выгодно, например с помощью этого кошелька криптовалют А вот когда у вас будет много криптовалюты, то вам нужен холодный кошелек.
Re: Где лучше хранить эфир?
Много сразу не будет. Так что для начала достаточно онлайн кошелька, или как их еще называют - горячие кошельки. С их помощью проще проводить транзакции, а вам им понадобится делать, чтобы увеличить свои накопления.
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