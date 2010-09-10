Где лучше хранить эфир?

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Где лучше хранить эфир?

Сообщение Venik » Сегодня, 12:11

Думаю прикупить себе эфира, пока еще у него цена не такая, как у биткоина. Но не знаю, где лучше это сделать и потом где его хранить? Онлайн или еще как. В общем буду рад советам.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Где лучше хранить эфир?

Сообщение Sotas » Сегодня, 14:57

Если у вас будет мало криптовалюты, то вам достаточно найти надежный онлайн кошелек. Вам же придется все равно проводить с ними какие-то операции, что ы увеличить число того же эфира или обменять его на другие криптовалюты. Сделать это можно выгодно, например с помощью этого кошелька криптовалют А вот когда у вас будет много криптовалюты, то вам нужен холодный кошелек.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Re: Где лучше хранить эфир?

Сообщение Níell » Сегодня, 15:44

Много сразу не будет. Так что для начала достаточно онлайн кошелька, или как их еще называют - горячие кошельки. С их помощью проще проводить транзакции, а вам им понадобится делать, чтобы увеличить свои накопления.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей