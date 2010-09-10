есть грибники?

Общаемся для обсуждения красивых мест отдыха в Рязанской области, охране леса, водоемов, Мещеры.

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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

есть грибники?

Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 18:18

а как у нас дела сейчас с грибами в области? какой можно найти улов?
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