Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

nekit1984 Гость RZN.info Сообщения: 55 Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:40 клиника Цитата Сообщение nekit1984 » 16 минут назад среди многих клиники, медицинский центр https://avaclinic.ru отличается тем, что у многих действительно помогают почти с любым вопросом касательно здоровье и при чём за адекватные деньги, поэтому лучше варианта нету на данный момент чем эта клиника. Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»