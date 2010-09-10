блог о здоровье

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nekit1984
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:40

блог о здоровье

Сообщение nekit1984 » Сегодня, 02:28

недавно нашёл очень интересный блог посвящённый вопросам здоровья и не только https://qualityoflife.avaclinic.ru/ там так же много контента на тему пандемии и карантина и контент нужно сказать весьма полезный и применяемый в реальной жизни.
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