клиника

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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

клиника

Сообщение Barabulka222 » 39 минут назад

Подобрать хорошего врача-стоматолога и клинику очень непросто. У меня на это ушло около года. Всё искал классного специалиста, чтобы поставил брекеты. После последней неудачной попытки брат поделился контактами клиники Скандинавия https://avaclinic.ru . Когда я туда пришёл меня приятно удивили цены, качество, отношение врача, чистота. Теперь хожу только к ним и советую всем друзьям потому, что до этого не бывал в клиниках такого уровня.
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