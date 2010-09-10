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Barabulka222 Гость RZN.info Сообщения: 60 Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37 клиника Цитата Сообщение Barabulka222 » 39 минут назад Подобрать хорошего врача-стоматолога и клинику очень непросто. У меня на это ушло около года. Всё искал классного специалиста, чтобы поставил брекеты. После последней неудачной попытки брат поделился контактами клиники Скандинавия https://avaclinic.ru . Когда я туда пришёл меня приятно удивили цены, качество, отношение врача, чистота. Теперь хожу только к ним и советую всем друзьям потому, что до этого не бывал в клиниках такого уровня. Вернуться к началу

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