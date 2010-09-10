клиника
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- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
клиника
Подобрать хорошего врача-стоматолога и клинику очень непросто. У меня на это ушло около года. Всё искал классного специалиста, чтобы поставил брекеты. После последней неудачной попытки брат поделился контактами клиники Скандинавия https://avaclinic.ru . Когда я туда пришёл меня приятно удивили цены, качество, отношение врача, чистота. Теперь хожу только к ним и советую всем друзьям потому, что до этого не бывал в клиниках такого уровня.
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