бесплодие

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

бесплодие

Сообщение Barabulka222 » 34 минуты назад

если это уже случилось лучше всего обратиться к специалистам которые в этом разбираются, например к https://avapeter.ru это очень хорошая клиника по этому вопросу, она одна из лучших по стране, что я бывал.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя