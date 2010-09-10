здоровье

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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

здоровье

Сообщение Barabulka222 » Сегодня, 17:05

тема здоровья всегда актуальна для любого человека и нужно знать места куда можно пойти и проверить состояние здоровье и быть уверенным, что это сделают качественно, быстро, профессионально и главное за адекватную стоимость, к таким местам относится клиника https://ava-kazan.ru/
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